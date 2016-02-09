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«إسرائيل»: إقامة أسوار وأسيجة على كامل حدود مع الدول العربية

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«إسرائيل»: إقامة أسوار وأسيجة على كامل حدود مع الدول العربية «إسرائيل»: إقامة أسوار وأسيجة على كامل حدود مع الدول العربية

أرشيفية

قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن حكومته ستُقيم أسواراً وأسيجة وجدراناً عازلةً حول كامل إسرائيل، وسدّ كامل الثغرات المحتملة في الجدار العازل مع الضفة الغربية، وفق ما نقلت تقارير إعلامية إسرائيلية ودولية.

وقال موقع الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلي إن رئيس أعلن إحاطة “إسرائيل بمجموعة من الجدران والأسيجة والمعوقات المختلفة، للدفاع عن نفسها ضد الوحوش الضارية في منطقة الشرق الأوسط”.

وأوضح نتانياهو الذي تحدث بمناسبة زيارة إلى الحدود الغربية مع الأردن، أن المشروع سيستنزف بضع مليارات من الدولارات، وسيكون تنفيذه على “امتداد بضع سنوات” لحماية كامل حدود إسرائيل مع الدول العربية.

وقال نتانياهو حسب ما نقلت صحيفة الجورنالي الإيطالية، في النهاية “ستكون إسرائيل كل إسرائيل محاطة بأسوار دفاعية، ستسألونني هل سيكون ذلك للدفاع عن بيتنا؟، وردي هو نعم، هو كذلك”.

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