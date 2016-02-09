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جامعة المنوفية تستقبل 131 طفلا يتيما فى مهرجان يوم اليتيم

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جامعة المنوفية تستقبل 131 طفلا يتيما فى مهرجان يوم اليتيم جامعة المنوفية تستقبل 131 طفلا يتيما فى مهرجان يوم اليتيم
استضافت جامعة المنوفية،اليوم الثلاثاء، 131 طفلا يتيما فى إطار الاحتفال السنوى بيوم اليتيم، بحضور الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كان فى استقبال الاطفال رئيس الجامعة فى رواق مكتبه، وأعرب عن سعادة أسرة الجامعة بالمشاركة فى هذه الاحتفالية، ووزع كتبا وقصصا على الأطفال لحث النشء على القراءة، ورفع الوعى وتنمية مداركهم كما تم توزيع دفتر توفير لكل طفل متضمنا التبرعات النقدية لهم على مستوى المحافظة.

وشارك فى المهرجان عدد من الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدنى على مستوى المحافظة منها جمعية البنين فرع بشاير الخير، وجمعية فتيات شبين والحضانة الإيوائية التابعين لجمعية الهلال الأحمر،هذا بالإضافة لجمعية الرحمة بالبتانون وجمعية سرس الليان.

صرح بذلك ناهد طاحون مدير عام المشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأضافت أن القطاع قدم وجبات إفطار وغداء للأطفال، واصطحبتهم إلى نادى الجمهورية بشبين الكوم لرفع الروح المعنوية وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

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