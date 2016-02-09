تحرير 7 محاضر مخالفات فى حملة تموينية بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، حملة لمتابعة المخابز، والأسواق ومنافذ بيع المواد المدعمة، والتأكد من وفرة السلع والمواد الغذائية، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر، عدم إعلان عن الأسعار، وتحرير محضرمزاولة نشاط لعدم الحصول على ترخيص، ومحضر عدم مطابقة للمواصفات، ومحضر نقص وزن، وذلك بمدينة المطرية التابعة لمحافظة الدقهلية.

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