بوسكيتس: قد أغادر برشلونة من أجل زوجتي وجوارديولا

أوضح سيرخيو بوسكيتس متوسط ميدان برشلونة أن هناك شخصان فقط في العالم قادران على جعله يرحل عن برشلونة هما زوجته ومدربه السابق جوسيب جوارديولا.

وكانت عدد من التقارير قد ربطت مانشستر سيتي بضم متوسط الميدان الدولي الإسباني بعد إعلان النادي الإنجليزي رسميا عن تولي جوسيب جوارديولا مهمة تدريب الفريق بدء من الموسم المقبل خلفا لمانويل بلليجريني المدرب الحالي للـ"سكاي بلوز".

وصرح صاحب الـ27 عاما لشبكة إي إس بي إن قائلا: "لطالما قلت إن هناك شخصان فقط في العالم قادران على جعلي أرحل عن برشلونة".

وأضاف بوسكيتس "أحدهما زوجتي وهي سعيدة هنا حاليا، لذا لا أعتقد أن هناك أية مشاكل على المستوى الشخصي".

وتابع اللاعب الفائز بالثلاثية التاريخية مرتين مع برشلونة موسمي 2008-2009 و2014-2015 "الشخص الآخر هو جوارديولا، من الواضح أنني أدين له بالكثير وسيشرفني العمل معه مجددا".

واستطرد "هو يعلم أن برشلونة هو النادي الذي أحبهوأن الأفضل لي وللفريق أن أبقى هنا ولا أعتقد أنه سوف يطلب مني ترك برشلونة لأجل مانشستر سيتي".

واختتم اللاعب الذي ينتهي عقده مع برشلونة في يونيو 2019 "آمل حينما أنهي مسيرتي أن يذكرني التاريخ كلاعب جماعي عظيم فاز بالعديد من الألقاب، وأريد أن أصبح من أكثر لاعبي برشلونة مشاركة في المباريات".