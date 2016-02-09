مدرب أليجري السابق: سيترك يوفنتوس ليدرب تشيلسي

أكد جيوفاني جاليوني مدرب ماسيمليانو أليجري السابق أن المدير الفني ليوفنتوس سوف يقبل بعرض تشيلسي الكبير في نهاية الموسم ويرحل عن البيانكونيري.

وكان جاليوني قد درب أليجري حينما كان الأخير لاعبا وتعاملا سويا في عدة أندية منها بيسكارا وبروجيا.

وصرح صاحب الـ75 عاما لإذاعة "Radio Radio" قائلا:"أعتقد أن أليجري سيذهب إلى تشيلسي وسوف يكون ممتازا".

وتابع مدرب نابولي السابق"أليجري يقوم بأشياء ممتازة، حتى حينما فشل النادي في شراء اللاعبين الذين طلبهم خلال الصيف الماضي من ماريو جوتزة إلى إيسكو".

واستطرد"هو سوف يرحل عن إيطاليا، وأراه سيذهب إلى إنجلترا لأن عرض رومان أبراموفيتش له لا يمكن رفضه إنه رائع جدا".

وأضاف "كواحد من أفضل 5 مدربين في العالم عليه أن يترك يوفنتوس لن يكون الأمر مفهوما إن استمر في إيطاليا".

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الثاني برصيد 54 نقطة في المركز الثاني بفارق نقتطين عن نابولي متصدر جدول الترتيب.

وكانت عدة تقارير قد ربطت تشيلسي بأليجري لتدريبهم بداية من الموسم المقبل ويحل محل جوس هيدينك مدرب الفريق الحالي الذي أتى خلفا للمقال جوزيه مورينيو حتى نهاية الموسم الجاري.