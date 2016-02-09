مارسيال: إيفرا جعلني أنضم ليونايتد والظاهرة رونالدو مثلي الأعلى

أوضح أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد أن باتريس إيفرا مدافع الفريق السابق قد حثه على الإنضمام إلى الشياطين الحمر كما أشار إلى أن تيري هنري من ضمن الأشخاص الذين شكلوا شخصيته كلاعب كرة قدم.

وكان مارسيال قد إنتقل إلى مانشستر يونايتد خلال الصيف الماضي بمبلغ يقدر بـ36 مليون جنيه إسترليني ترتفع إلى 58 مليون إسترليني بعقد يمتد لأربعة أعوام مع حق التمديد لعام إضافي حسب رؤية النادي.

وصرح الدولي الفرنسي لموقع النادي الرسمي "إيفرا أخبرني أنه نادي الأبطال والنادي دائما يرغب في الفوز أكثر من الآخرين، وبكل تأكيد منذ وصولي هنا شعرت بذلك أيضا".

وتابع مارسيال "لا أعتقد أنني وهنري متشابهان في طريقة لعب الكرة، أخي جوهان هو مثلي الأعلى ويلعب كرة القدم أيضا وكذلك الظاهرة البرازيلية رونالدو ومواطنه رونالدينيو".

وعن مشاكل اللغة قال: "أنا أحاول التحدث بالإنجليزية، وشناديرلين عمل كمترجم مؤقت لي لتسهيل التواصل بين زملائي ومدربي".

واختتم صاحب الـ19 عاما حديثه بـ "اللعب بجوار روني مميز للغاية انه يسمح لي بالتطور وكذلك أشعر بأريحية كبيرة حينما ألعب بجواره في الملعب حينما ترى شخصا مثل روني يعطيك شعور بالثقة".

وشارك مارسيال مع مانشستر يونايتد هذا الموسم في 37 مباراة وسجل 10 أهداف كما صنع 8.