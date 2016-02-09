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150 تظلما للإعدادية و34 للابتدائية فى اليوم الأول بتعليم السويس

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150 تظلما للإعدادية و34 للابتدائية فى اليوم الأول بتعليم السويس 150 تظلما للإعدادية و34 للابتدائية فى اليوم الأول بتعليم السويس
بدأ اليوم بديوان مديرية التربية والتعليم بالسويس قبول طلبات التظلم فى نتائج امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، للفصل الدراسى الأول للعام الحالى.

وأوضح رضا سليمان مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بأن عدد الذين تقدموا بطلبات تظلم فى تقدير درجات بعض المواد الدراسية بلغ 150 طلبا، فيما بلغ عدد المتقدمين بطلبات تظلم فى نتائج تقدير درجات الابتدائى 34 طلباً.

وأضاف سليمان بأن تقديم الطلبات الذى بدأ اليوم سوف سيتمر إلى الخميس 25 / 2 / 2016، مشيراً إلى أن هذا العدد من تظلمات اليوم الأول أقل بمعدل كبير مقارنة بالأعوام السابقة ما يعكس دقة عملية تقدير الدرجات وأعمال التصحيح.

فيما طمأن عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم جموع الطلاب المتقدمين بطلبات تظلم، بأن لجان مراجعة أوراق الإجابة تقوم بدورها على أكمل وجه ليحصل كل طالب على حقه كاملا.

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مصر 365