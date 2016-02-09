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مرور جنوب سيناء يبدأ الاستعدادات لمؤتمر "إفريقيا بيتنا"

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مرور جنوب سيناء يبدأ الاستعدادات لمؤتمر "إفريقيا بيتنا" مرور جنوب سيناء يبدأ الاستعدادات لمؤتمر "إفريقيا بيتنا"
بدأت الإدارة العامة لمرور جنوب سيناء الاستعدادات لمؤتمر "إفريقيا بيتنا" الذى يعقد بشرم الشيخ فى الفترة من 20 إلى 21 فبراير، حيث عقد مدير الإدارة العامة لمرور جنوب سيناء العميد مصطفى عابدين اجتماعا مع ضباط وأفراد المرور، فى إطار الاستعدادات الأمنية بناء على تعليمات مدير أمن جنوب سيناء، اللواء مجدى موسى.

أكد العميد مصطفى عابدين مدير الإدارة العامة للمرور على ضرورة اليقظة التامة بالشارع واحترام القانون، وأعطى تعليماته بالتواجد المرورى فى الشارع على مدار الأربع والعشرين ساعة ليلا ونهارا، وقال: إنه سيتابع بنفسه الأداء الأمنى من خلال زيارات مفاجئة لجميع مواقع التمركزات والدوريات المرورية، وأكد بأنه تم الدفع بالتعزيزات الأمنية والمرورية والبشرية من محافظات إلى مدينة شرم الشيخ، استعدادا لانعقاد المؤتمر، حيث تم تأمين جميع الطرق المؤدية إلى مدينة شرم الشيخ بالتنسيق مع قوات الأمن، وكذلك الدفع بتعزيزات من قوات الإدارة العامة للمرور، لمناطق المطار، وقاعات الوصول، والقاعة والفنادق التى سيقيم بها الوفود.

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مصر 365

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