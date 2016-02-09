الداخلية: تأمين لقاء القمة حتى انتهاء المباراة وعودة اللاعبين للقاهرة

أفاد مصدر بوزارة الداخلية، أن تأمين لقاء الأهلى والزمالك فى الدورى العام على ستاد برج العرب بالإسكندرية يمتد لحين انتهاء المباراة وتأمين خروج اللاعبين، كما سيتم تأمين عودتهم للفندق وسفرهم إلى القاهرة مرة أخرى.

وشددت وزارة الداخلية على التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون أثناء مباراة النادى الأهلى مع الزمالك، الثلاثاء، التى ستقام فى ستاد برج العرب بالإسكندرية، وأهابت بالمشجعين والمواطنين تغليب المصلحة العامة على الخاصة والحفاظ على ممتلكات الوطن وصونها، والتحلى بالأخلاق الرياضية والالتزام بتعليمات الأمن وعدم السماح بدخول سوى 100 مشجع طبقاً لما تم الاتفاق عليه.

وترتكز خطة التأمين على عدة محاور أبرزها التأمين الشامل والكامل لأعضاء الفريقين وتأمين محيط ستاد برج العرب بالاسكندرية، حيث يشارك فى عمليات التأمين أفراد مسلحون وضباط للمفرقعات وكلاب مدربة وقوات الأمن المركزى وتشكيلات أمنية، وتم وضع حواجز حديدية وإقامة نقاط أمنية على بعد مسافة كبيرة من الاستاد لمنع تسلل جمهور الفريقين إلى الاستاد بعد قرار الجهات المعنية بعدم حضور سوى عدد معين من الجماهير.

وتؤمن الإدارة العامة للمرور الطرق والمحاور التى تؤدى إلى الاستاد ويتم وضع حواجز حديدية على مسافة كبيرة من الباب الرئيسى للاستاد لمنع التسلل إليه ودخول غير المصرح لهم بالدخول لحضور المباراة.

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