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#في_القمة – مفاجأة زيزو.. إيفونا وحيدا في هجوم الأهلي.. ورمضان ومؤمن أساسيان

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#في_القمة – مفاجأة زيزو.. إيفونا وحيدا في هجوم الأهلي.. ورمضان ومؤمن أساسيان #في_القمة – مفاجأة زيزو.. إيفونا وحيدا في هجوم الأهلي.. ورمضان ومؤمن أساسيان

أعلن عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني المؤقت للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض به لقاء القمة أمام الزمالك.

ويلتقي الأهلي والزمالك بملعب برج العرب يوم الثلاثاء في قمة الكرة المصرية لحساب الجولة 17 من الدوري المصري.

وشهد التشكيل مفاجأة من زيزو بمشاركة ماليك إيفونا بشكل أساسي على الرغم من غيابه عن الثلاث مباريات الأخيرة بداعي الإصابة.

واستبعد زيزو كل من جون أنطوي وعمرو جمال من التشكيل الأساسي على الرغم من مشاركتهما في المباريات الأخيرة.

وعلى الرغم من خوض الأهلي المباريات الأخيرة مع زيزو بمهاجمين، إلا أنه فضل اللعب بمهاجم واحد في الدربي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

في الدفاع: أحمد فتحي- رامي ربيعة- أحمد حجازي- صبري رحيل

في الوسط: حسام غالي- حسام عاشور- عبد الله السعيد- رمضان صبحي- مؤمن زكريا

في الهجوم: ماليك إيفونا

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فيديو اليوم السابع