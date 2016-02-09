أفضل إكسسوارات الأطفال وأماكن بيعها في الرياض

الإكسسوارات إحدى القطع الهامة لإكمال إطلالة طفلك بصورة مميزة ومبهرة تسرق الأنظار، فدائمًا ما تكون لأدق التفاصيل متعة جذابة تكمل الأناقة والفخامة لتعطي لطفلك حضورًا براقًا يميزه.

"سيِّدتي نت" تنتقي لك أفضل الإكسسوارات التي تناسب الفتيات والأولاد لتكملي بها مظهر طفلك وتجعليه يتميز في مناسباته المختلفة.



إكسسوارات الأطفال

ربطة عنق ولادي

للمناسبة والاحتفالات الرسمية أنقي طفلك بربطة عنق متميزة وفريدة تناسب الأعمار الصغيرة، وتضفي أناقةً لا مثيل لها على طلته لتظهره بصورة رسمية ومحببة، وتختلف ربطات العنق بأشكالها وألوانها ونقشاتها، ولكي تتمكني من الحصول عليها وبسهولة فإنّ محلات سكوتش أند سودا بالرياض توفرها لك.



قبعة للفتيات

تعشق الفتيات الصغيرات التميز بكل ما هو جديد في عالم اللبس والإكسسوارات، فهي شغفهنّ الذي يسعين دائمًا للحصول عليه ليتميزن بإطلالة جذابة، انتقي قبعةً للفتيات ناعمةً بأشكال مختلفةً كـ"شكل أذن القط، والأرنب، والباندا" إلى جانب الأشكال المنوعة والمختلفة من قبعات الفتيات كذلك من محلات سكوتش أند سودا.

العنوان: شارع العليا العام

هاتف :0114160814

الأسعار: ربطة العنق 100 ريال

القبعة: 89 ريالًا



طوق شعر بناتي

أطواق الشعر إحدى الإكسسوارات الهامة لإكمال إطلالة طفلتك وتهذيب شعرها من خلال طوق مميز لرفع الشعر، وفي ذات الوقت يعد إكسسوارًا مميزًا. بإمكانك انتقاء طوق على هيئة "تاج، أو أذنين صغيرتين أو طوق من الأزهار" بأشكال متعددة وألوان مختلفة.

حزام من الجلد للأولاد: أحزمة الجلد لا غنى عنها للكبار ولكنها تضفي لمسات أنيقة على الأطفال، كذلك زيني ملابس طفلك بحزام من الجلد الرائع وستجدينه في: محلات H&M الرياض

العنوان: غرناطة مول فرع طريق الدائري الشرقي

الهاتف: 0112534801

السعر: طوق الفتيات: 39 ريالاً

حزام الأولاد 59 ريالاً



ساعة للأولاد

بإمكانك اختيار ساعة جلدية مزينة بالرسومات المختلفة والألوان المبهجة لطفلك ليتأنق بها بين أصدقائه، ولكي يتعلم كذلك أهمية الوقت وكيف يتمكن من قراءته بصورة مشوقة ومحببة والتي بإمكانك الحصول عليها من محلات سواتش للساعات

العنوان: سنتريا مول تقاطع العليا العام مع التحلية

الهاتف : 01163534444

السعر : تتراوح مابين (100 إلى 150 ) ريالاً



أقراط للفتيات

من أجمل الإكسسوارات للفتيات هي الأقراط التي تعطي وجههنّ مزيدًا من الجمال والجاذبية. اختاري أقراطًا مميزةً لطفلتك بأشكالها المختلفة وأحجامها الصغيرة من محلات مانجو

العنوان: العثيم مول – حي الربوة

الهاتف :0112078111

السعر: تتراوح ما بين ألــ ( 30 إلى 40 ) ريالاً



قفازات للأطفال

في فصل الشتاء لا غنى عند تدفئة يدي طفلك من استعمال قفازات ناعمة الملمس، وبأشكال رائعة ومبهرة. يمكنك أن تجديها في محلات زارا بالرياض

العنوان: حي العليا – شارع العليا العام

هاتف: 2077836

السعر: تتراوح ما بين (50 إلى 69) ريالًا