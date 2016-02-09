الخدج ومشاكل العين

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العناية بالأطفال الخدج قد تكون مبهجة ومخيفة في نفس الوقت للوالدين. فقد نجا طفلكما على الرغم من ولادته قبل الأوان، ولكنكما تدركان أن هناك بعض التحديات المقبلة بسبب ولادته المبكرة. وتشمل اعتلال الشبكية والحول أو انحراف العينين.

إذا ولد طفلك قبل أوانه، يجب عليك معرفة احتمالية إصابته بمشاكل الرؤية وما يمكنك فعله للوقاية من فقدان البصر، كثير من التفاصيل، يطلعك عليها، الدكتور أسامة الجليدي، استشاري طب وجراحة القرنية والانكسار البصري، من مستشفى مورفيلدز بمدينة دبي الطبية.

اعتلال شبكية الأطفال الخدج

اعتلال الشبكية الذي يصيب عادة كلا العينين وهو السبب الرئيسي لفقدان البصر. والأطفال الذين يولودون بوزن يقارب 1.250 كيلوغرام في أقل من 31 أسبوع هم الأكثر عرضة لخطر له ولكم (90%) منهم يكونون بحالة معتدلة ولا يحتاجون للعلاج. وقد تسبب الأشكال الأكثر حدة من هذا المرض فقدان البصر، بل وحتى العمى إذا لم يتم علاجه.

أسباب اعتلال الشبكية

تبدأ العينين في الرحم بالنمو حوالي الأسبوع السادس عشر. ويحدث أسرع نمو خلال الأسابيع الاثني عشر الأخيرة من الحمل. ويعتقد الخبراء أن الولادة المبكرة تقطع هذا النمو الذي يحدث في وقت لاحق للعينين، ما قد يؤدي إلى اعتلال الشبكية لدى الخدج. وبالتالي نمو الأوعية الدموية في العين بشكل غير طبيعي وانتشارها في جميع أنحاء الشبكية. وتكون عادة هشة وتسرب الدم إلى العين. وقد تتشكل ندوب وتسحب الشبكية بعيداً عن الجزء الخلفي من العين، مما قد يسبب فقدان البصر.

طريقة اكتشافها

يجب أن يتم فحص الأطفال المولودين في الأسبوع الثلاثين أو أقل، وأولئك الذين يزنون أقل من 1.300 كيلوغرام. إذا لم يكن طفلك بحاجة للفحص، يمكن إجراء الأسبوع الرابع إلى التاسع بعد الولادة.



العلاج

قد يساعد العلاج على الحفاظ على الرؤية المركزية، الذي يسمح لنا برؤية الأشياء أمامنا مباشرة والقراءة ورؤية الألوان والقيادة. ولكن قد تضيع بعض الرؤية الجانبية نتيجة لهذه العمليات الجراحية.

1 - بالتبريد (التجميد) أو التخثير الضوئي (علاج الليزر)؛ لمنع نمو الأوعية الدموية ومنع سحب شبكية العين بعيداً عن الجزء الخلفي من العين.

2 - يتم وضع عصابة حول العين تدفعها إلى الداخل، ما يساعد على الحفاظ على الشبكية في مكانها مقابل جدار العين. ويتم إزالة العصابة خلال بضعة أشهر أو بعد بضع سنوات.

3 - استئصال الزجاجية: الذي قد يتطلب إجراءات جراحية، ويتم استبدال السائل الزجاجي داخل العين بمحلول ملحي، ويتم إزالة الأنسجة الندبية من داخل العين. وهذا يسمح للشبكية بالاسترخاء في مكانها مقابل جدار العين.

المضاعفات المحتملة

قصر النظر - الغمش (العين الكسولة) – الزرق - انفصال الشبكية

تجدين تفاصيل أكثر في العدد 36 من سيدتي وطفلك في الأسواق.

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