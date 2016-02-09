الفطام بعد عام.. هل تعرفين طريقته؟

المعروف أن فطام الأطفال بعامة من المراحل الصعبة التي يمر بها الطفل والأم معاً، والأصعب هو الفطام المفاجئ -بعد عام- لأي سبب كان، حيث يتم استبدال الرضاعة الطبيعية بالطعام الصلب. وهنا تنصح الدكتورة "يمنى سالم ماهر" المتخصصة في طب الأطفال وحديثي الولادة كل أم مقبلة على فطام طفلها بعد عام واحد بعدة إرشادات.

* لابد من مراعاة الفطام التدريجي؛ باستبدال الرضاعة الطبيعية بالطعام في وجبة منتصف اليوم إلى أن تصل الرضاعة إلى مرة واحدة أثناء اليوم، واستبدال باقي الوجبات بالطعام الخارجي.

* تجنبي البدء بالفطام خلال أشهر الصيف؛ حتى لا يتعرض الطفل للإصابة بالنزلات المعوية، ولا ينصح به مع طفل يعاني من أي أمراض مثل الهزال أو سوء التغذية أو الحمى إلا بعد شفائه.

* حاولي إشغال طفلك بألعاب مسلية أو نزهة، مع تغيير المكان المعتاد عليه الطفل أثناء الرضاعة.

* ابدئي بتعويده على إعطائه الحليب في زجاجة أو كوب، ولا تعترضي إن وجدت طفلك يمص أصبعه؛ فهو يحاول فقط أن يؤقلم نفسه على الوضع الجديد.

*عليك باختيار أكواب أو أطباق ذات ألوان وأشكال جذابة تلفت انتباه الطفل، ويفضل اختياره لها بنفسه، ولا تغضبي إذا لعب بالأطباق والأكواب قبل وضع الأكل بها.

* احرصي على عدم تأخير تقديم الأغذية المحتوية على حديد؛ حيث إن الحليب لا يكفي احتياج الرضيع من الحديد بعد الشهر الثالث.

* أعدي له الأغذية الغنية بفيتامين"أ"، "ج" لدورها الهام في المساعدة على زيادة امتصاص الحديد، وهي تتوفر في القمح ومنتجات الطحينة والحبوب الكاملة كالشوفان والأرز؛ وتعمل على تحسن نسبة الحديد والوقاية من أنيميا نقص الحديد.

* في البرتقال واليوسفي والجوافة والخضراوات الخضراء والفراولة والبطاطس يوجد فيتامين "ج"، وفي الكبد واللحوم الحمراء والأسماك والألبان ومنتجاتها يوجد فيتامين"أ".

* الفطام بلا مشاكل يبدأ بعدم إعطاء الطفل أكثر من صنف جديد في المرة الواحدة، ثم تقدم واحدة بعد واحدة مع استمرار نظام أربع الوجبات حتى الفطام الكامل.

* لا تعطي طفلك الحلوى والشيكولاتة إلا بعد الوجبات المباشرة، وتجنبي أيضاً إعطاءه المشروبات والمأكولات المثلجة؛ لما تسببه من اضطرابات معدية ومعوية، إضافة لاحتوائها على الكافيين الذي يسبب الأرق.

* ابتعدي عن الأغذية المحفوظة المضرة بنمو أجهزة الطفل مثل الكبد والكلى، مع تجنب الجمبري والكابوريا وأم الخلول؛ لما تسببه من حدوث الإسهال والقيء والحساسية الجلدية.

* أفضل الفواكه بالنسبة للطفل خلال فترة الفطام هي الكمثرى والموز والبرتقال والتفاح؛ فهي سهلة الهضم مع عدم إعطائها بين مواعيد الوجبات؛ حتى لا تضعف شهيته.

* من المهم عدم إجبار الطفل على تناول الطعام؛ حتى لا يكرهه، فربما يكون في مرحلة التسنين أو مصاباً بالتهاب اللثة أوالحلق، وبدلاً من ذلك غيري الأماكن التي يتناول فيها الطعام، أو أطعميه مع أطفال آخرين.