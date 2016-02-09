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الخميس..هاني شاكر وأمير طعيمة يشعلان«معكم منى الشاذلي» في أولى حلقات«عيد الحب»

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الخميس..هاني شاكر وأمير طعيمة يشعلان«معكم منى الشاذلي» في أولى حلقات«عيد الحب» الخميس..هاني شاكر وأمير طعيمة يشعلان«معكم منى الشاذلي» في أولى حلقات«عيد الحب»

هاني شاكر وأمير طعيمة

تستضيف الإعلامية مني الشاذلي الخميس والجمعة القادمين نجم الأغنية العربية الفنان الكبير هاني شاكر والشاعر الغنائي الشهير أمير طعيمة وزوجته في حلقتين بمناسبة “عيد الحب”.
> ويحكي طعيمة في حلقة الخميس، في النصف الأول من الحلقة عن قصص وحكايات أشهر أغاني الحب التي كتبها لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي وكواليس لقاءه الأول بالنجم كما يروي قصص الأغاني العاطفية التي ألفها وتغني بها نجوم الأغنية المصرية .
> ويوضح طعيمة خلال اللقاء من هو صاحب الفضل عليه الذي اكتشفه بعد قدومه للقاهرة وقدمه للمطربين والملحنين .
> وفي الجزء الثاني من حلقة الخميس يبدأ أمير الغناء العربي هاني شاكر لقاءه مع الشاذلي والذي يمتد للحلقة الثانية كاملة والتي ستعرض يوم الجمعة .
> ويغني شاكر خلال الجزء الأول من لقائه باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي ارتبط بيها جمهور الغناء والعالم العربي وأمام جمهور البرنامج الذي حضر بينهم عدد كبير من معجبي شاكر عبر صفحات التواصل الاجتماعي للبرنامج وصفحته الشخصية حكي شاكر عن قصة حبه لزوجته السيدة نهلة وقصة ارتباطهما بعد قصة حب لم تكتمل قبل ارتباطه بها بعدة سنوات .
> وروى شاكر قصة الأغنية الأولي التي غناها لزوجته ورد فعلها غير الإيجابي عليها بسبب عدم حبها للأغاني الشرقية وكيف تعامل مع الموقف وما هي الأغنية التي غناها لها بعد ذلك بعدما عرف نوع الأغاني المفضلة لها .

وبشكل كوميدي تحدث شاكر عن أدواره التي قدمها في المسرح وقلد الفنان وحيد سيف نجم الكوميديا الراحل والذي اشترك معه في بطولة إحدي المسرحيات .
> وفجر هاني مفاجأة حين قال إنه لا يغني لزوجته في المنزل وقال مداعبا إنه يغني ما يحلو له وليس ما تطلبه زوجته السيدة نهله وداعب جمهور البرنامج حين أوضح السبب قائلا “ده شأن عائلي يا ولاد” .

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