إنفوجرافيك #في_القمة – الأهلي والزمالك.. كيف ومتى يسجل كل فريق

الأهلي والزمالك.. تلك المباراة التي ينتظرها الجميع في مصر والوطن العربي لتحدد ملامح بطل مسابقة الدوري المصري لهذا الموسم بشكل كبير.

مباراة القمة تأتي ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري.

وعلى مدار 16 جولة سابقة للفريقين، ظهر للجميع نقاط قوة وضعف الفريقين، وكيف يسجل كل منهما وكيف يتلقون الأهداف.

FilGoal.com يقدم إنفوجرافيك عن نقاط قوة وضعف الفريقين، لنتوقع من خلالها كيف سيسجل كل منهما في الأخر، وما هو التوقيت الذي اعتاد فيه الفريقين تسجيل أو استقبال الأهداف هذا الموسم في الدوري.

الإنفوجراف بريشة محمد حسين