في_القمة – طارق يحيى لـ في الجول: أتوقع التعادل بسبب مشاكل الفريقين

قال طارق يحيى المدير الفني لفريق طلائع الجيش إن لقاء الأهلي والزمالك "غاية في الصعوبة على الفريقين" بسبب ما يمر به الفريقين من ظروف غير مستقرة في الوقت الحالي.

ويلتقي الفريقين في الجولة الـ17 من الدوري في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب.

وتابع في تصريحات لـFilGoal.com "الأهلي لديه استقرار فني لكنه يعاني من مشاكل داخل الفريق خاصة من بعض اللاعبين الذين لا يلعبوا حيث تمثل اتجاهاتهم ضغوط على المدير الفني وزملائهم فى الفريق".

وأكمل "كما أن تصريحات رحيل عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني واقتراب تعيين غيره وترشيح العديد من الأسماء ساهمت فى عمل بلبلة في الفريق للجهاز الفني واللاعبين".

وأضاف "الزمالك أيضا لديه مشاكل منها عدم الاستقرار على رؤية من البداية للملعب الذي ستقام عليه المباراة أدى إلى سريان القلق بالفريق".

وأوضح طارق يحيى أن غياب طارق حامد سيؤثر على الفريق وبشكل كبير لأنه لاعب صاحب مهام ومجهود كبير بالإضافة إلى إبراهيم صلاح الذى أراه لاعب مؤثر وأنا ضد رحيله من الزمالك فهو لاعب دولي" .

وأتم أتوقع أن تخرج المباراة بالتعادل" .