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#في_القمة - أسئلة سريعة مع الإمبراطور.. عن فرصة قال بعدها لنفسه لست حازم إمام

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#في_القمة - أسئلة سريعة مع الإمبراطور.. عن فرصة قال بعدها لنفسه لست حازم إمام #في_القمة - أسئلة سريعة مع الإمبراطور.. عن فرصة قال بعدها لنفسه لست حازم إمام

لم يندم الإمبراطور حازم إمام على أي فرصة ضائعة إلا تلك التي أهدرها مع منتخب في تصفيات المونديال وقال بعدها لنفسه "هذا ليس أنا" .. هذا وإجابات أخرى في حواره السريع مع FilGoal.com.

في ملعب #تحدي_كلير_في_الجول تحدث FilGoal.com مع حازم إمام.. ووجه له 5 أسئلة خفيفة.

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- أكثر فرصة ندمت عليها بعدما أضعتها؟

كانت فرصة في مباراة تصفيات كأس العالم 2002 ضد السنغال، حيث انفردت بالحارس ووضعتها من فوقه ولكنني سددتها بقوة لدرجة أنني قلت لنفسي ( هذا ليس أنا ).

لو كنا فزنا بهذه المباراة، كان مشوارنا في كأس العالم سيكون مختلفا.

- هدف رأيته وتمنيت أن تسجل مثله؟

كنت أتمنى أن أسجل أي هدف من أهداف إبراهيموفيتش الغريبة. فهو يسجل من فرص صعبة جدا جدا جدا!

- هدف لم تصدق انك سجلته؟

هدف سجلته في الإسماعيلي بعد مراوغة لعماد النحاس، وسددت الكرة في الزاوية البعيدة بقدمي اليسرى.

وهناك هدف آخر اعتقد كان في أسيوط، سددت كرة على الطائرة بصناعة من شيكابالا في المقص.

- أصعب مدافع واجهته سواء مع الزمالك أو منتخب مصر؟

أصعب مدافع واجهته كان مشير حفني، وكان في بداية مشواري مع كرة القدم حيث لعب كمهاجم. فهو مدافع قوي وقصير القامة من الصعب مراوغته.

- أكثر لحظة مفرحة في مسيرتك الكروية؟

الكثير من اللحظات الحمد لله وخصوصا مع الزمالك، ولكن بطولة الدوري الأولى لي مع الفريق كانت لها فرحة خاصة لأنها جاءت بعد فترة غياب عن التتويج.

وأيضا كأس الأمم الإفريقية 1998 مع منتخب مصر.

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