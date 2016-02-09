كوبر: شغف الكرة في مصر قادني لتدريب منتخبها.. وأريد تفادي بعض الفرق في تصفيات المونديال

أدلى المدرب الأرجنتيني لمنتخب مصر هيكتور كوبر بحوار لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحدث فيه عن أمور عدة تخص مشوار المنتخب في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 وكأس العالم 2018.

وفيما يلي أهم تصريحات كوبر خلال الحوار..

قبوله عرض تدريب المنتخب

"السؤال الوحيد الذي كان يراودني عندما جئت إلى هنا هو: ماذا يريد المصريون أن أحققه بالضبط؟ كان لديهم هدف كبير ألا وهو الوصول إلى كأس العالم والفوز بكأس الأمم بعد عدد من خيبات الأمل. هذه الأهداف لن تكون سهلة، وسوف تحتاج إلى الوقت والعمل الجاد، وسوف نكون تحت ضغط النتائج، ولكني أعتقد أننا قادرون على تحقيقها، وإلا فإنني لم أكن لأقبل العرض في الأصل".

"لم أواجه أية مشاكل منذ أن جئت إلى هنا. لقد تكيفت بشكل جيد للغاية مع كل شيء كما حظيت بترحيب حار من الناس. يوجد هنا ذلك الشغف الكروي الذي يتمنى كل مدرب رؤيته عن كثب. بإمكانك أن تتنفس ذلك".

"بعض الدول الغنية بالثروات الطبيعية تزخر بظروف معيشية جيدة ولكنها تفتقر إلى هذا الجانب، الذي يُعتبر مهما للغاية لتحفيز أي مدرب. العمل تحت الضغط المستمر نعمة لأنه يعكس مدى اهتمام الناس بكرة القدم وبما تقوم به".

الهزيمة من تشاد

"لا يوجد شيء اسمه منافس سهل، كما يقول الصحفيون. يجب أن نحترم أي فريق بغض النظر عن تصنيفه وتاريخه، لأن مصر نفسها عانت الأمرين في التصفيات الماضية بسبب ضياع نقاط في مباريات كانت تُعتبر سهلة".

تصفيات كأس العالم

"سأكون كاذبا إذا قلت إنني لا أرغب في تجنب بعض الفرق في قرعة كأس العالم، ولكن عملي يتمثل في إعداد مصر لملاقاة أي خصم كيفما كان. مهمتي هي جعل أمثال كوت ديفوار، على سبيل المثال لا الحصر، يشعرون بالقلق حيال إمكانية مواجهتنا".

"لدينا التوازن الصحيح بين اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة، الذين يلعب بعضهم في بطولات الدوري الأوروبية"

"أقول مرارا وتكرارا للاعبي فريقي إننا قادرون على إدخال السعادة إلى قلوب الناس. كثير من الناس يعانون مشاكل الحياة اليومية. بعضهم فقراء، وبعضهم عاطلون عن العمل. بالنسبة لأولئك الناس، قد تكون كرة القدم هي مصدر الفرح الأوحد".

ويواجه منتخب مصر نظيره النيجيري في مواجهتين مصيرتين يومي 26 و29 مارس المقبل ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2017، ويتصدر الفراعنة المجموعة بـ6 نقاط أمام النسور الخضر أصحاب الـ4 نقاط.