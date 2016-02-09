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#في_القمة – إسماعيل يوسف يكشف تفاصيل مكالمة مرتضى منصور للاعبي الزمالك

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#في_القمة – إسماعيل يوسف يكشف تفاصيل مكالمة مرتضى منصور للاعبي الزمالك #في_القمة – إسماعيل يوسف يكشف تفاصيل مكالمة مرتضى منصور للاعبي الزمالك

قبل أقل من ساعتين من انطلاق مباراة القمة، كشف رئيس قطاع الكرة بالزمالك إسماعيل يوسف عن مكالمة رئيس النادي مرتضى منصور مع لاعبي الفريق.

وقال تيجانا في تصريحات لقناة (الحياة): "مرتضى منصور اتصل باللاعبين وقال لهم إنه يثق فيهم وإنهم رجال".

وأضاف "أوصاهم بأن يؤدوا بقدر أهمية القميص الذي يرتدونه"

وتحرك أتوبيس الزمالك متوجها لملعب برج العرب.

وكان مرتضى منصور قد أعلن عدم حضوره للمباراة في تصريح قال فيه "قررت أنا ومجلس الإدارة عدم حضور المباراة وذلك كنوع من الاعتراض الصامت على رفض طلبنا." (طالع التفاصيل)

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فيديو اليوم السابع