محمد بن راشد يكرم غريغ هانت بجائزة افضل وزير في العالم

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله - بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي معالي غريغ هانت وزير البيئة والقائم بأعمال وزير المدن والبيئة العمرانية في أستراليا بجائزة "أفضل وزير في العالم" وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة التي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

واختير هانت للتكريم بأول جائزة من نوعها تمنح للوزراء تقديراً لجهوده والمبادرات البيئية المبتكرة التي قادها وكان لها بالغ الأثر في تدعيم خفض معدلات التلوث البيئي في أستراليا بواقع 93 طنا من الكربون.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "إن العمل الحكومي حول العالم هو مجال للتنافس .. والقيادات الحكومية لا بد أن يحتفى بهم وبإنجازاتهم.. ولهذا أصبحت القمة العالمية للحكومات منصة لإبراز التجارب الحكومية الناجحة وتبادل المعرفة حول الإنجازات الحكومية الاستثنائية".

وأضاف سموه ان الهدف من جائزة أفضل وزير في العالم هو المساهمة في صنع مستقبل أفضل لكافة الحكومات.

وانتخب الوزير غريغ هانت عام 2001 لعضوية البرلمان الأسترالي عن منطقة فلندرز قبل أن يتسلم عام 2004 مهام السكرتير البرلماني لوزير البيئة والتراث ثم شغل في يناير 2007 منصب السكرتير البرلماني لوزير الخارجية وبعد الانتخابات الاتحادية التي جرت في نوفمبر 2007 تم تعيينه كوزير ظل لشؤون تغير المناخ والبيئة والمياه في المناطق الحضرية وهو المنصب الذي حقق من خلاله أهم إنجازاته خلال فترة عضويته في البرلمان.

وفي ديسمبر 2009 جرى تكليف غريغ بمهام إضافية من خلال تعيينه كوزير ظل للعمل من أجل المناخ والبيئة والتراث قبل أن يتقلد منصب وزير البيئة عقب الانتخابات الاتحادية سنة 2013 .

وتشمل مسؤوليات غريغ المسائل المتعلقة بالمناخ والبيئة والتراث والمياه البيئية إلى جانب الإشراف على أجندة المدن الجديدة.

يشار إلى أن القمة العالمية للحكومات أطلقت جائزة أفضل وزير في العالم بالشراكة مع مؤسسة تومسون رويترز بهدف تكريم الأداء المتميز للوزراء الذين قادوا أو شاركوا في تنفيذ مشاريع حكومية ناجحة حققت نتائج إيجابية ملموسة على حياة المواطنين والمجتمع.

وجاء تحديد الفائز بالجائزة بعد عملية تقييم شاملة قامت خلالها القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز بدراسة 100 مشروع جرى تنفيذها من قبل وزراء حاليين في أكثر من 80 دولة وتم إعداد قائمة مختصرة ضمت 10 مرشحين جرى اختيارهم وفق معايير محددة شملت الحقائق والأرقام والتأثير على حياة الناس ونجاح التنفيذ.

جدير بالذكر أنه تم استثناء وزراء دولة الإمارات من المشاركة في الجائزة حفاظا على مصداقية الجائزة وحياديتها.