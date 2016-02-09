الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة على بعض المناطق والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية وقد يتشكل بعض الضباب.

حركة الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 كم/ساعة على اليابس خلال الصباح والليل تصبح شمالية غربية / 15 - 30/36 كم/ ساعة بعد الظهر وفي المساء وتكون شمالية غربية 30 - 58 كم / ساعة على البحر تقل إلى 15 - 30 / 38 كم /ساعة خلال المساء والليل.

البحر .. مضطرب .. يصبح متوسطا مع المساء والليل .. بارتفاع من ثلاثة أقدام إلى خمسة وستة أقدام قرب الساحل في البداية يقل من قدمين إلى ثلاثة أقدام في المساء والليل ومن ثمانية إلى عشرة أقدام بالعمق في البداية يقل من ثلاثة إلى خمسة أقدام في المساء والليل.

ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية ودقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة السابعة و 38 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة الثامنة و 36 دقيقة مساء.

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 22 15 85 35 .

> دبي 21 16 85 35 .

> الشارقة 22 15 80 35.

> عجمان 22 15 75 30.

> أم القيوين 23 16 75 30 .

> رأس الخيمة 23 14 80 30 .

> الفجيرة 27 18 85 45.

> العين 24 14 85 30 .

> ليوا 23 12 95 25 .

> الرويس 22 16 85 35 .

> السلع 22 16 85 35.

> دلما 21 16 80 40 .

> طنب الصغرى 21 16 85 40 .

> طنب الكبرى 21 16 85 40 .

> أبوموسى 21 17 85 45.