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فيديو | تعرف على حقيقة الشاب «مُقتحم» ستديو «ستاد مصر»

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فيديو | تعرف على حقيقة الشاب «مُقتحم» ستديو «ستاد مصر» فيديو | تعرف على حقيقة الشاب «مُقتحم» ستديو «ستاد مصر»

قال الإعلامي الرياضي، مدحت شلبي، إن عملية اقتحام الشاب لستوديو برنامجه «» على فضائية “أون تي في”، هي عملية تمثيلية، لتقديم الشاب لاعب إنبي، الذي بدأ مشواره الرياضي، من خلال مسابقة “كوكاكولا” لاختيار المواهب.

وكان شاب مجهول يدعى “كريم”، قد اقتحم استديو برنامج “ستاد مصر”، على فضائية “أون تي في”، والذي يقدمه الإعلامي الرياضي مدحت شلبي.

وعلى الفور، قام شلبي بمناشدة فريق العمل بقطع البث، عن البرنامج للتعرف على هوية هذا الشخص، قبل استكمال تحليل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، اليوم الثلاثاء.

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