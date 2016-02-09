مباشر #في_القمة - الزمالك يتحرك لبرج العرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والزمالك التي تجمع بينهما يوم الثلاثاء في ملعب برج العرب في إطار الجولة الـ17 من الدوري المصري.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بعد خوضه لـ15 مباراة.

فيما يأتي الزمالك ثانيا برصيد 31 نقطة بعد خوضه نفس العدد من المباريات أيضا.

-------------------------------------

5:25 - تحرك أتوبيس الزمالك متوجها إلى ملعب برج العرب

5:20 - هيئة استاد برج العرب نعت المعلق الراحل محمود بكر على شاشة الاستاد.

5:15 - سهل شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي عملية دخول ناشئين النادي الذين سيتواجدوا في مباراة القمة لجمع الكرات من أرض الملعب.

واعترض الأمن على مرور الاوتوييس الخاص بهم بسبب عدم وجود كشف بأسمائهم.

وتحدث شمس مع القيادات الأمنية، وسمحوا بمرور الاوتوبيس وإنهاء الازمة.

5:10 - وصول طاقم التحكيم المجري بقيادة فيكتور كاساي (تعرف عليه أكثر من هنا) لملعب برج العرب.

5:05 - منعت الجهات الأمنية في برج العرب الصحفيين من الدخول للملعب بداعي عدم وجود كشوفات بأسمائهم.

وكان عامر حسين قد أكد لـFilGoal.com في وقت سابق أن الجهات الأمنية بالإسكندرية تسلمت بطاقات التعريف الخاصة بالصحفيين (طالع التفاصيل).

5:00 - تحركت حافلة الأهلي إلى ملعب برج العرب قبل المباراة بساعتين وذلك بناء على طلب من المدير الفني عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" حتى يدخل اللاعبون في أجواء اللقاء سريعا.

4:40 - قررت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" تأجيل كشف المنشطات لبداية الدور الثاني وعدم إجرائه عقب المباراة نظرا للظروف الأمنية التي تحيط بالمباراة والاتفاق مع اتحاد الكرة على ذلك الأمر.

4:30- إجراءات أمنية مشددة من قبل الجهات الأمنية في محيط ملعب برج العرب.

تعرف على قائمة الأهلي

تعرف على قائمة الزمالك