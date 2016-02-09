أخبار عاجلة

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي: كنا نعلم منذ البداية أين ستقام المباراة.. نقلها = أزمة للبلد

Google+ Print
الأهلي: كنا نعلم منذ البداية أين ستقام المباراة.. نقلها = أزمة للبلد الأهلي: كنا نعلم منذ البداية أين ستقام المباراة.. نقلها = أزمة للبلد

أكد محمود عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المُعين أن فريقه يعلم منذ البداية أن مباراة القمة ستقام في برج العرب دون أي تغيير.

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق القمة. الأهلي يواجه الزمالك في الجولة الـ17 من الدوري المصري.

وقبل المباراة قال محمد عبد الوهاب عن أزمة الملعب: "لسنا طرفا في الأزمة نهائيا".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "كنا نعلم منذ البداية أين ستقام المباراة وموعدها وكل شيء. كنا نعلم أنه لن يحدث أي تغيير".

وأكمل حديثه قائلا: "في حالة حدوث أي تغيير في الملعب وموعد المباراة كانت ستكون أزمة كبيرة".

وأتم "ليست أزمة مباراة فقط. بل أزمة دولة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع