الأهلي: كنا نعلم منذ البداية أين ستقام المباراة.. نقلها = أزمة للبلد

أكد محمود عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المُعين أن فريقه يعلم منذ البداية أن مباراة القمة ستقام في برج العرب دون أي تغيير.

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق القمة. الأهلي يواجه الزمالك في الجولة الـ17 من الدوري المصري.

وقبل المباراة قال محمد عبد الوهاب عن أزمة الملعب: "لسنا طرفا في الأزمة نهائيا".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "كنا نعلم منذ البداية أين ستقام المباراة وموعدها وكل شيء. كنا نعلم أنه لن يحدث أي تغيير".

وأكمل حديثه قائلا: "في حالة حدوث أي تغيير في الملعب وموعد المباراة كانت ستكون أزمة كبيرة".

وأتم "ليست أزمة مباراة فقط. بل أزمة دولة".