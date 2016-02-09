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بعد عشرات الدعاوى القضائية.. إغلاق قناة «الجزيرة أمريكا» وتوقف موقعها الإلكتروني

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بعد عشرات الدعاوى القضائية.. إغلاق قناة «الجزيرة أمريكا» وتوقف موقعها الإلكتروني بعد عشرات الدعاوى القضائية.. إغلاق قناة «الجزيرة أمريكا» وتوقف موقعها الإلكتروني

سيتوقف موقع الجزيرة أمريكا عن نشر قصص جديدة في 26 فبراير الحالي، أما القناة فستتوقف عن البث في 12 إبريل، وفقاً لمتحدث باسم الشبكة الإثنين.

وقال المتحدث بحسب CNN: “بدءاً من فبراير سيعرض موقع الجزيرة أمريكا أبرز تغطيات الأخبار خلال العامين والنصف الماضيين.”

وقال ديفيد جونسون، أحد محرري مقالات الرأي للموقع عبر حسابه في تويتر، إن الموقع سيحذف من شبكة الإنترنت كاملاً في إبريل القادم، وذلك بسبب عشرات الدعاوى القضائية التي لاحقت القناة.

وسيتأثر حوالي 700 موظف بقرار إغلاق الموقع والقناة التلفزيونية، وسينتقل جزء صغير منهم إلى الجزيرة بالإنجليزية، وهي القناة ذاتها المخصصة للبث في كافة أنحاء العالم عدا الولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ عدد من طاقم موقع الجزيرة أمريكا بتشغيل موقع باسم “BestOfAJAM.com” ليعرضوا أعمالهم في الموقع وللعثور على فرص عمل جديدة، في وقت بدأ فيه طاقم القناة من محررين ومذيعين ومنتجين بالبحث العاجل عن فرص جديدة للعمل.

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