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صور | «حي الدقي» يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين

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صور | «حي الدقي» يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين صور | «حي الدقي» يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين

جانب من الحملة

شنت الأجهزة التنفيذية بمنطقة بين السرايات بالدقي بقيادة اللواء علاء حلبص مساعد مدير الأمن العام واللواء كمال عبد المنعم رئيس حى الدقى بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة وشرطة المرافق وشرطة المرور بقسم الدقي، حملة ازاله مكبرة للأكشاك المخالفة ولافتات المحال غير المرخصة وتكسير كافة اللوح الإعلانية غير المرخصة كما رفعت أوناش الحى السيارات المخالفةبمنطقة بين السرايات.
> وتمكنت الحملة من ازالة كافة التعديات بمحيط سور جامعة القاهرة وإخلاء الأرصفة لتيسير حركة المرور أمام المواطنين بعد أن شغلها عدد من المقاهي والمحال التجارية والباعة الجائلين.

 

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