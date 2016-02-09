القمة الحكومية العالمية بدبي تمنح «وزير البيئة الأسترالي» لقب الأفضل في العالم

منح مجلس القمة الحكومية العالمية بدبي جريج هانت وزير البيئة الأسترالى، أول جائزة لأفضل وزير فى العالم والتى أطلقتها القمة العالمية الرابعة للحكومات المنعقدة بدبى.

وخلال احتفالية تسليم الجائزة، عرضت مجهودات الوزير الأسترالي في تخفيض نسبة انبعاثات الكربون فى بلاده وأطلق العديد من المشروعات التنموية لخفض التلوث هناك وعمل على حماية البيئة البرية والبحرية.

وقال هانت، إن بلاده تركز على الطاقة المتجددة وأكثر من أربعة ملايين منزل هناك تعتمد على هذه الطاقة، مشيرا إلي أن حكومة بلاده ستقدم ٢٥٠ مليون دولار لدعم المساكن التى تعتمد على الطاقة الجديدة للفئات ذات الدخل المحدود.

وطالب بالتوصل لاتفاق عادل من أجل تغير المناخ، مؤكدا أن مؤتمر باريس كان ناجحاً فى هذا المجال، ولكن يجب تطبيق ما تم التوصل إليه بشكل فعال.