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رئيس الوزراء في «قمة الحكومات»: برلمان مصر يضم نسبة «غير مسبوقة من الشباب»

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رئيس الوزراء في «قمة الحكومات»: برلمان مصر يضم نسبة «غير مسبوقة من الشباب» رئيس الوزراء في «قمة الحكومات»: برلمان مصر يضم نسبة «غير مسبوقة من الشباب»

المهندس شريف اسماعيل

قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إن على استعادة دورها في المنطقة العربية وإقليميا ودوليا، مشددا على ضرورة تحقيق النمو الاقتصادي خلال فترة وجيزة لاستعادة ثقة المواطن المصري.

وأكد إسماعيل، خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات المقامة في إمارة دبي، أن بلاده تواجه عدة تحديات خلال الفترة الراهنة، ومن أبرزها الأمن القومي الداخلي والخطر الإرهاب الخارجي.

وشدد إسماعيل على أهمية وجود برامج تهتم بالعدالة الاجتماعية، إلى جانب الاهتمام بخدمات الصحة والتعليم لأنها من أبرز اهتمامات المواطن المصري.

وقال رئيس الوزراء المصري إن تسعى حاليا لتصل نسبة تغطية القرى بالصرف الصحي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة إلى 30 في المائة، إلى جانب التركيز على تطوير الخدمات الإلكترونية للقضاء على البيروقراطية.

واختتم إسماعيل حديثه بالقول إن مجلس النواب الحالي يحتوي على نسبة غير مسبوقة من الشباب، الذي يعتمد عليهم للعمل في القطاع الخاص كخبراء متميزين في عدة مجالات.

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