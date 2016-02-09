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الجبير: السعودية مستعدة لإرسال قوات خاصة لمحاربة تنظيم "داعش" بسوريا

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الجبير: السعودية مستعدة لإرسال قوات خاصة لمحاربة تنظيم "داعش" بسوريا الجبير: السعودية مستعدة لإرسال قوات خاصة لمحاربة تنظيم "داعش" بسوريا

>أكد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، إمكانية إرسال قوات خاصة سعودية إلى سوريا فى إطار التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الإرهابى.

وبحسب وكالة الأنباء ، قال الجبير فى تصريحات للصحفيين عقب لقائه الثانى مع نظيره الأمريكي، جون كيرى - إن ثمة مناقشات تتعلق بإرسال فرقة من القوات البرية أو فرقة قوات خاصة للعمل فى سوريا إلى جانب التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة ضد الجماعات الإرهابية ، والمملكة أبدت استعدادها لتوفير قوات خاصة لمثل هذه العمليات إذا تمت.

وأوضح، أن الولايات المتحدة رحبت باستعداد المملكة العربية السعودية نشر قوات خاصة لدعم عملية برية محتملة للتحالف الدولى فى سوريا. وقال إن الولايات المتحدة كانت مؤيدة وإيجابية جدا بشأن استعداد المملكة لإرسال قوات برية خاصة للعملية فى سوريا فى حال قرر التحالف الدولى القيام بذلك.

وأشار إلى أن أعضاء التحالف الدولى يتوقعون قيادة الولايات المتحدة لهذه العملية، على أن تقوم المملكة بدور رئيسى فيها ، مشددا على أن المملكة ستكون جزءا من التحالف ، وأن هذا التأييد جاء من البيت الأبيض ، ومن وزارة الخارجية ، وكان من الطبيعى أن يؤيد الوزير كيرى مثل هذا القرار.
>وقال الجبير "إن فكرة القيام بعملية برية جاءت من واشنطن وأن أعضاء التحالف الذى يضم 65 بلداً لمحاربة تنظيم "داعش" يتوقعون أن تتولى الولايات المتحدة قيادتها".
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