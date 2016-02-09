محمد بن راشد يسلم جائزة أفضل وزير فى العالم لوزير البيئة الأسترالى

سلم الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبى، جائزة أفضل وزير فى العالم لوزير البيئة الأسترالى جريج هانت، خلال القمة العالمية للحكومات والمنعقدة فى الإمارات العربية المتحدة.

وزير البيئة فى استراليا، يعد أفضل وزير فى العالم، حيث ساهم بخفض معدل التلوث بـ 93 مليون طن من الكربون في بلاده، كما أطلق سلسلة من المبادرات البيئية والطبيعية.

وتحتفى الجائزة بأفضل وزير فى العالم وتسلط الضوء على الوزراء الذين قادوا تجارب ناجحة وقاموا بتطوير وقيادة المشاريع والمبادرات الحكومية المبتكرة وحققوا النتائج المرجوة منها بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية ونقلوا التطوير الحكومي إلى آفاق جديدة.

وتتولى لجنة تحكيم مؤلفة من سبعة خبراء دوليين يمثلون جهات عالمية محايدة دراسة ملفات المرشحين للجائزة من خلال بحث معمق لإنجازاتها وفقا لمعايير التقييم والبحث التي وضعتها مؤسسة "تومسون رويترز" والتي تتركز على ريادة المشروع ومدى تأثيره الإيجابي واستدامته وقابلية تطبيقه في دولة أخرى إلى جانب الحضور الإيجابي والسمعة الطيبة للوزير صاحب الإنجاز.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات استثنت وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة من المشاركة في الجائزة بأي ترشيح حفاظا على مصداقية الجائزة وحياديتها.

وتعد جائزة أفضل وزير فى العالم إضافة نوعية مبتكرة للقمة العالمية للحكومات إلى جانب سلسلة الجوائز والمبادرات الحالية ومن ضمنها جائزة الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان وجائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان وجائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول.

ويشارك في القمة العالمية للحكومات أكثر من 3 آلاف شخصية من 125 دولة بما فى ذلك كبار الشخصيات وقادة وخبراء القطاعين الحكومي والخاص في العالم وتتضمن القمة أكثر من 70 موضوعا يلقي الضوء عليها كبار المتحدثين في جلسات رئيسية وتفاعلية تجمع عددا من القادة وصناع القرار والوزراء والرؤساء التنفيذيين وقادة الابتكار والمسؤولين والخبراء ورواد الأعمال وممثلى المؤسسات الأكاديمية ونخبة من طلاب الجامعات.

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