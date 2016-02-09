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نائب النور ووكيل زراعة كفر الشيخ يبحثان مشكلة أراضى المزارع السمكية

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نائب النور ووكيل زراعة كفر الشيخ يبحثان مشكلة أراضى المزارع السمكية نائب النور ووكيل زراعة كفر الشيخ يبحثان مشكلة أراضى المزارع السمكية
تواصل محمد فيصل عبيدى عضو مجلس النواب عن حزب النور، عن دائرة سيدى سالم، مع وكيل وزارة الزراعة والمشرف على أملاك الدولة المهندس محمد عبدالله، لحل مشكلة الأراضى المؤجرة لإقامة مزارع سمكية عليها.

وأوضح عبيدى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن عدة شكاوى من الأهالى وصلته تضمنت مطالبات بدفع 2000 جنيه كقيمة إيجارية عن كل فدان، وأشاروا إلى أن هذا المبلغ كبير جدًا وسيؤدى إلى ارتفاع نسبة الخسائر بمشروعاتهم.

وطالب عبيدى بتخفيض القيمة الإيجارية بما يتناسب مع حالات المواطنين، لضمان توفير فرص عمل لهم وللعاملين معهم فى هذه المزارع.

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مصر 365