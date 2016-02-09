محافظ الشرقية يكلف مديرية التضامن بصرف إعانة عاجلة لأرملة لعلاج ابنها

كلف اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بصرف إعانة عاجلة لسيدة أرملة يعانى ابنها من ضعف فى السمع وبحاجة ماسة لتوفير سماعة أذن تساهم فى علاجه، بالإضافة إلى مراعاة كل الحالات الإنسانية التى ترد إليه.

جاء ذلك خلال لقائه بالمواطنين، اليوم الثلاثاء، المنعقد بالديوان العام بحضور مديرى المديريات وطلب المحافظ فيه من مدير التأمين الصحى بالمحافظة تسهيل كل الإجراءات لتوفير العلاج اللازم للمرضى الخاضعين للتأمين الصحى تيسيراً عليهم.

وأكد محافظ الشرقية على مديرى المديريات الخدمية بسرعة الفصل فى الطلبات المقدمة إليهم لحصول المواطن على الخدمة وللتيسير عليهم.

كما صرح بأنه لن يسمح لأحد بالبناء بالمخالفة على الأرض الزراعية لأنها تمثل أمنا قوميا وغذائيا لمصر، وشدد المحافظ بضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وأعلن المحافظ أنه يرفض الاستثناءات، وقال لابد من وضع قاعدة عامة وقواعد منظمة تطبق على الجميع، وعدم الكيل بمكيالين حتى يشعر المواطنون بالعدالة.