صحة أسوان: تحليل دورى لمرضى الغسيل الكلوى للتأكد من خلوهم من الفيروسات

قال الدكتور إيهاب عماد وكيل وزارة الصحة بأسوان إنه يتم عمل تحاليل دورية لمرضى الغسيل الكلوى بأسوان شهريا، كإجراء احترازى للتأكد من خلوهم من الفيروسات " C و B والإيدز" وكافة الأمراض الفيروسية .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" بأنه يتم تعقيم كامل لجميع ماكينات الغسيل بالمستشفيات، وكذلك تعقيم الفلاتر المستخدمة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والتأكد من القيام بإجراءات مكافحة العدوى بانتظام لإتمام جلسات الغسيل الكلوى بوحدات الغسيل بكافة المستشفيات بشكل آمن.

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