أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

صحة أسوان: تحليل دورى لمرضى الغسيل الكلوى للتأكد من خلوهم من الفيروسات

Google+ Print
صحة أسوان: تحليل دورى لمرضى الغسيل الكلوى للتأكد من خلوهم من الفيروسات صحة أسوان: تحليل دورى لمرضى الغسيل الكلوى للتأكد من خلوهم من الفيروسات
قال الدكتور إيهاب عماد وكيل وزارة الصحة بأسوان إنه يتم عمل تحاليل دورية لمرضى الغسيل الكلوى بأسوان شهريا، كإجراء احترازى للتأكد من خلوهم من الفيروسات " C و B والإيدز" وكافة الأمراض الفيروسية .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" بأنه يتم تعقيم كامل لجميع ماكينات الغسيل بالمستشفيات، وكذلك تعقيم الفلاتر المستخدمة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والتأكد من القيام بإجراءات مكافحة العدوى بانتظام لإتمام جلسات الغسيل الكلوى بوحدات الغسيل بكافة المستشفيات بشكل آمن.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365