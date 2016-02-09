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حبس عاطلين 4 أيام بتهمة حيازة 18 ألف قرص مخدر وأسلحة نارية فى بنها

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حبس عاطلين 4 أيام بتهمة حيازة 18 ألف قرص مخدر وأسلحة نارية فى بنها حبس عاطلين 4 أيام بتهمة حيازة 18 ألف قرص مخدر وأسلحة نارية فى بنها
أمر إسلام شريف مدير نيابة مركز شرطة بنها، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما تم ضبطهما وبحوزتهما 18 ألف قرص مخدر وسلاح نارى وطلقات بمدينة بنها.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث مركز شرطة بنها، يفيد تلقيه معلومات عن قيام المتهمين بالاتجار فى المخدرات، وأكدت تحريات المباحث برئاسة العميد حسام فوزى رئيس مباحث القليوبية صحة المعلومات.

تم استئذان النيابة العامة لضبطهما، وتمكن رجال المباحث بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية، من القبض عليهما وبحوزتهما 18 ألف قرص مخدر وسلاح نارى وطلقات نارية، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، أصدرت قرارها السابق ووجهت للمتهمين تهمة الاتجار فى المخدرت، بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.
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