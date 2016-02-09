رجل يشعل النار في نفسه أمام قصر «الأمير وليام» دون معرفة السبب

قالت الشرطة “إن رجلاً توفي اليوم الثلاثاء بعد أن أشعل النار في نفسه أمام قصر كينزنجتون مقر إقامة الأمير وليام وزوجته كيت في لندن”.

وأضافت الشرطة إن “الواقعة لم تعامل باعتبارها إرهاباً”.

وتابعت أنها “تلقت بلاغاً بعد منتصف الليل مباشرة من مسؤولين من مستشفى بوسط لندن بأن رجلاً يعالجونه خرج ولم يعد”.

وذكرت الشرطة أنه بعد ثلاث ساعات استدعي ضباط إلى موقع قرب حدائق القصر الواقع وسط حدائق كينزنجتون في وسط لندن بعد تقارير عن وجود رجل يتصرف بشكل مريب، ولدى وصولهم وجدوا الرجل وهو في العقد الخامس من عمره والنيران تشتعل بجسمه، وأعلنت وفاته بعد فترة وجيزة.

وقصر كينزنغتون هو المقر الرسمي لإقامة الأمير وليام وكيت وطفليهما جورج وشارلوت لكنهم يمضون أغلب أوقاتهم في قصرهم الريفي في نورفولك في شرق انجلترا قرب مقر عمل الأمير كقائد طائرة إسعاف هليكوبتر.