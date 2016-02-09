أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير الرى يغادر القاهرة اليوم متجها إلى الخرطوم لحضور اجتماعات سد النهضة

Google+ Print
وزير الرى يغادر القاهرة اليوم متجها إلى الخرطوم لحضور اجتماعات سد النهضة وزير الرى يغادر القاهرة اليوم متجها إلى الخرطوم لحضور اجتماعات سد النهضة

أرشيفية

يغادر الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، القاهرة عصر اليوم، متجهاً إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك لحضور اجتماعات اليوم الرابع للجنة الخبراء الفنيين، لسد النهضة الأثيوبى، والتى بدأت اجتماعاتها الأحد الماضى لمناقشة العرض الفنى المقدم من المكتبين الاستشاريين الفرنسيين “بى.أر.أل” و”أرتيليا” واللذين يقومان بتنفيذ الدراسات الفنية للسد.

وأوضحت مصادر مسئولة بالملف أن سبب مشاركة وزراء المياه من الدول الثلاثة فى الجلسة الختامية لاجتماعات اللجنة الثلاثية لسد النهضة، بهدف تذليل أى عقبات قد تعترض التوافق بين خبراء الدول الثلاثة، والمكتبين الاستشاريين، للوصول إلى توافق حول الصيغة النهائية لتفاصيل الدراسات الفنية المشتركة، وتحديد نسب كل شركة بالتفصيل، علاوة على التوقيع على محضر الاجتماع الرسمى لاختصار الوقت وتحديد موعد التوقيع النهائى فى احتفالية كبرى للدخول إلى حيز التنفيذ، والبدأ فى تنفيذ الدراسات.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا