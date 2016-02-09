وزير الرى يغادر القاهرة اليوم متجها إلى الخرطوم لحضور اجتماعات سد النهضة

يغادر الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، القاهرة عصر اليوم، متجهاً إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك لحضور اجتماعات اليوم الرابع للجنة الخبراء الفنيين، لسد النهضة الأثيوبى، والتى بدأت اجتماعاتها الأحد الماضى لمناقشة العرض الفنى المقدم من المكتبين الاستشاريين الفرنسيين “بى.أر.أل” و”أرتيليا” واللذين يقومان بتنفيذ الدراسات الفنية للسد.

وأوضحت مصادر مسئولة بالملف أن سبب مشاركة وزراء المياه من الدول الثلاثة فى الجلسة الختامية لاجتماعات اللجنة الثلاثية لسد النهضة، بهدف تذليل أى عقبات قد تعترض التوافق بين خبراء الدول الثلاثة، والمكتبين الاستشاريين، للوصول إلى توافق حول الصيغة النهائية لتفاصيل الدراسات الفنية المشتركة، وتحديد نسب كل شركة بالتفصيل، علاوة على التوقيع على محضر الاجتماع الرسمى لاختصار الوقت وتحديد موعد التوقيع النهائى فى احتفالية كبرى للدخول إلى حيز التنفيذ، والبدأ فى تنفيذ الدراسات.