إلغاء زيارة الرئيس التونسي إلى المغرب عقب تعرضه لوعكة صحية

ألغى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، زيارة عمل وصداقة كان بصدد القيام بها إلى المغرب خلال يومي الأربعاء والخميس 10 و11 فبراير الجاري، وذلك لتعرضه لوعكة صحية.

وبحسب موقع إذاعة Le360 المغربية، نقلا عن مصادر خاصة فإن الزيارة التي كان سيقوم بها الرئيس التونسي السبسي، تتضمن برنامجا خاصا، إذ كان سيصل إلى مدينة الرباط مساء اليوم الثلاثاء، يعقبه لقاء مع مسؤولين مغاربة، وبعدها سينتقل إلى مدينة طنجة، حيث سيقوم بزيارة لميناء طنجة المتوسطي يوم غد الأربعاء قبل العودة إلى بلاده انطلاقا من مطار طنجة ابن بطوطة الدولي.