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المخابرات الأمريكية: النظام السوري استخدم غاز الكلور ضد المعارضة

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المخابرات الأمريكية: النظام السوري استخدم غاز الكلور ضد المعارضة المخابرات الأمريكية: النظام السوري استخدم غاز الكلور ضد المعارضة

أرشيفية

قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر في شهادة معدة للإدلاء بها أمام الكونغرس، اليوم الثلاثاء “إن السورية استخدمت الكلور في هجمات على جماعات معارضة في 2014 و2015″.

ورجح كلابر أن يكون متطرفون محليون هم أخطر تهديد إرهابي من جانب المسلمين السنة بالولايات المتحدة في 2016.

وتابع أن “التهديدات التكنولوجية والمتعلقة بالإنترنت تمثل التحدي الأكبر للأمن القومي الأمريكي في 2016″.

وأضاف أن “تعقيد الإنترنت المتزايد قد يزيد تعرض البنية الأساسية المدنية والأنظمة الحكومية الأمريكية للخطر”.

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