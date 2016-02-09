كبير مستشارى كيرى يلتقى رجال الأعمال لدعم التنمية الاقتصادية بمصر

يزور السفير ديفيد ثورن، كبير مستشارى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، مصر للقاء كبار المسئولين المصريين ورجال الأعمال، وممثلى الشركات الأمريكية العاملة فى مصر، ويسعى خلال زيارته للتأكيد على شراكة الولايات المتحدة ودعمها للتنمية الاقتصادية فى مصر، حيث صرح، قائلاً: "هناك تاريخ طويل من التعاون بين مصر والولايات المتحدة ."

وأضاف السفير ثورن، "يسرنى أن أكون هنا وأن أرى عن كثب نتائج هذا التعاون وأستكشف المزيد من مجالات العمل المشترك."

وقالت السفارة الأمريكية، فى بيان لها، أنه بالإضافة إلى لقاءاته فى القاهرة، يزور السفير ثورن مدينة الأقصر للقيام بجولة فى عدد من المشروعات التى ترعاها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإلقاء الضوء على الدور الهام والحيوى للتراث الثقافى المصرى وجهود الحفاظ على الاَثار كوسائل لتشجيع السياحة والتنمية الاقتصادية.

تم تعيين السفير ديفيد ثورن فى منصب كبير مستشارى وزير الخارجية فى أغسطس 2013. وبالإضافة إلى مهمات أخرى، منها أن كلّف وزير الخارجية جون كيرى السفير ثورن بقيادة جهد موسع لإبراز القضايا الاقتصادية والتجارية فى السياسة الخارجية للولايات المتحدة. ويعمل السفير ثورن أيضا على تعزيز أهمية ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار فى جهود وزارة الخارجية لدعم الازدهار العالمى.

>