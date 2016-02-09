أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

كبير مستشارى كيرى يلتقى رجال الأعمال لدعم التنمية الاقتصادية بمصر

Google+ Print
كبير مستشارى كيرى يلتقى رجال الأعمال لدعم التنمية الاقتصادية بمصر كبير مستشارى كيرى يلتقى رجال الأعمال لدعم التنمية الاقتصادية بمصر
يزور السفير ديفيد ثورن، كبير مستشارى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، للقاء كبار المسئولين المصريين ورجال الأعمال، وممثلى الشركات الأمريكية العاملة فى مصر، ويسعى خلال زيارته للتأكيد على شراكة الولايات المتحدة ودعمها للتنمية الاقتصادية فى مصر، حيث صرح، قائلاً: "هناك تاريخ طويل من التعاون بين مصر والولايات المتحدة ."

وأضاف السفير ثورن، "يسرنى أن أكون هنا وأن أرى عن كثب نتائج هذا التعاون وأستكشف المزيد من مجالات العمل المشترك."

وقالت السفارة الأمريكية، فى بيان لها، أنه بالإضافة إلى لقاءاته فى القاهرة، يزور السفير ثورن مدينة الأقصر للقيام بجولة فى عدد من المشروعات التى ترعاها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإلقاء الضوء على الدور الهام والحيوى للتراث الثقافى المصرى وجهود الحفاظ على الاَثار كوسائل لتشجيع السياحة والتنمية الاقتصادية.

تم تعيين السفير ديفيد ثورن فى منصب كبير مستشارى وزير الخارجية فى أغسطس 2013. وبالإضافة إلى مهمات أخرى، منها أن كلّف وزير الخارجية جون كيرى السفير ثورن بقيادة جهد موسع لإبراز القضايا الاقتصادية والتجارية فى السياسة الخارجية للولايات المتحدة. ويعمل السفير ثورن أيضا على تعزيز أهمية ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار فى جهود وزارة الخارجية لدعم الازدهار العالمى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"