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السيسى يؤكد دعم مصر للعملية السياسية فى ليبيا ورفع الحظر عن جيشها

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السيسى يؤكد دعم مصر للعملية السياسية فى ليبيا ورفع الحظر عن جيشها السيسى يؤكد دعم مصر للعملية السياسية فى ليبيا ورفع الحظر عن جيشها
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد على دعم للعملية السياسية فى ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة وللجهود الرامية إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطنى.

وأكد الرئيس حرص مصر على تقديم كافة أشكال المساعدة لمؤسسات الدولة الليبية الشقيقة حتى تتمكن من أداء مهامها فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضى الليبية.

وأضاف السفير علاء يوسف أن "عقيلة صالح" بحث مع الرئيس آخر التطورات السياسية فى ليبيا، حيث أعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره لما تبذله مصر من جهود مقدرة من أجل تعزيز السلام والاستقرار فى ليبيا، مشيراً إلى حرصه الدائم على التواصل والتنسيق مع الجانب المصرى من أجل الدفع قدماً بالعملية السياسية فى ليبيا.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أهمية تهيئة المناخ السياسى الملائم للنهوض بليبيا اقتصادياً وأمنياً، بما يلبى تطلعات الشعب الليبى فى مستقبل أفضل.

كما أكد الرئيس على أهمية رفع الحظر المفروض على توريد السلاح للجيش الليبى وتقديم الدعم اللازم له باعتباره الركيزة الأساسية لمواجهة خطر الإرهاب المتصاعد فى ليبيا والذى يهدف إلى النيل من أمنها واستقرارها ودفعها نحو الفوضى والانقسام، مشيراً إلى أهمية العمل على وقف إمداد التنظيمات الإرهابية فى ليبيا بالمال والسلاح والتصدى لكافة الأطراف التى تعبث بمقدرات الشعب الليبى ومستقبله.

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مصر 365

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