محمد بن راشد يقدم واجب العزاء لخليفة السويدي في وفاة نجله

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " واجب العزاء في وفاة المرحوم حميد نجل الدكتور خليفة السويدي .

وقد قام سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي بزيارة مجلس عزاء المغفور له بإذن الله لمنطقة ند الشبا في دبي مساء اليوم حيث أعرب سموه لوالد وذوي الفقيد الشاب عن صادق عزائه ومواساته راجيا الله تعالى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه .. إنا لله وإنا اليه راجعون .