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إحالة 139 من العاملين بمستشفى سمنود المركزى منهم 124 طبيبا للتحقيق

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إحالة 139 من العاملين بمستشفى سمنود المركزى منهم 124 طبيبا للتحقيق إحالة 139 من العاملين بمستشفى سمنود المركزى منهم 124 طبيبا للتحقيق
أحال رمضان عيد، رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية 139 من العاملين بمستشفى سمنود المركزى منهم 124 طبيبا و15 إداريا للتحقيق لتركهم العمل دون إذن.

جاء ذلك خلال جولة رئيس مركز سمنود المفاجئة التى أجراها اليوم، الثلاثاء، لمتابعة سير العمل بالمستشفى.
>ولاحظ رئيس المدينة ترك 139 من العاملين بالمستشفى منهم 124 طبيبا و15 إداريا للعمل فقام بشطب أسمائهم من الدفاتر، وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الإدارة الصحية بسمنود ورفع رئيس المدينة تقرير للواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية.

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