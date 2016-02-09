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فيديو | لص محترف يسرق شارات ضابط شرطة أثناء استجوابه

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فيديو | لص محترف يسرق شارات ضابط شرطة أثناء استجوابه فيديو | لص محترف يسرق شارات ضابط شرطة أثناء استجوابه

أرشيفية

لم يسلم ضباط الشرطة في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية، من لص محترف تمكن من سرقة شارتهم أثناء احتجازه لاستجوابه في قضية نزاع مع امرأة كان على علاقة بها.

وقالت الشرطة إن المتهم روبرت دينغليدين (26 عاماً)، سرق شارات الضباط في 30 أكتوبر  الماضي، عندما كان محتجزاً للاستجواب في قسم شرطة إيروين بحسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد بريس .

وتقع جميع المكاتب الحكومية والرسمية في البدة ضمن بناء واحد، لذلك تم احتجاز روبرت في مكتب رئيس البلدية، لإبقائه بعيداً عن المرأة، وللتحقيق في النزاع الدائر بينهما.

ولم يدرك أحد أن روبرت قام بسرقة شارات ضباط الشرطة من المكتب، إلا عندما قام شخص آخر بإعادة إحداها في الشهر الماضي. واضطر المتهم إلى الاعتذار وإعادة الشارات الثلاث الأخرى.

ويتوجب على روبرت حضور جلسة استماع أولية في المحكمة يوم 18 مايو القادم، حيث يواجه تهماً تتعلق بالسرقة، إلا أن الشرطة لم تتمكن من تسليمه مذكرة المحكمة، لأنه ليس لديه محام أو رقم هاتف يمكن التواصل معه عن طريقه.

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