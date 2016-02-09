إياد نصار : لا أعلم مصير الجزء الثاني من مسلسل «الجماعة»

كتبت – إنجي لطفي

أعرب الفنان إياد نصار، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها من مسلسل “أريد رجلًا”، مشيرًا إلى أن الرواية ناجحة ومقروءة، قائلًا:” إحنا حافظنا على روحها، خاصةً أن تحويل الراوية إلى مسلسل بيكون فيه خطورة”.

وأضاف “نصار”، خلال مداخلة هاتفية مع غدير حسان في برنامج “راديو سكوب”،المذاع على الراديو 9090، أنه يخوض دراما رمضان المُقبل بعملين، الأول هو مسلسل “أفراح القبة”، مع منى زكي، وسوسن بدر، والآخر مسلسل “7 أرواح”، مع خالد النبوي.

وأكد إياد نصار، أنه لايعلم عن تقديم جزء تاني من مسلسل “الجماعة”، مع أن المشروع مازال قائمًا .