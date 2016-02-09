أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إياد نصار : لا أعلم مصير الجزء الثاني من مسلسل «الجماعة»

Google+ Print
إياد نصار : لا أعلم مصير الجزء الثاني من مسلسل «الجماعة» إياد نصار : لا أعلم مصير الجزء الثاني من مسلسل «الجماعة»

الفنان إياد نصار

كتبت – إنجي لطفي

أعرب الفنان إياد نصار، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها من مسلسل “أريد رجلًا”، مشيرًا إلى أن الرواية ناجحة ومقروءة، قائلًا:” إحنا حافظنا على روحها، خاصةً أن تحويل الراوية إلى مسلسل بيكون فيه خطورة”.

وأضاف “نصار”، خلال مداخلة هاتفية مع غدير حسان في برنامج “راديو سكوب”،المذاع على الراديو 9090، أنه يخوض دراما رمضان المُقبل بعملين، الأول هو مسلسل “أفراح القبة”، مع منى زكي، وسوسن بدر، والآخر مسلسل “7 أرواح”، مع خالد النبوي.

وأكد إياد نصار، أنه لايعلم عن تقديم جزء تاني من مسلسل “الجماعة”، مع أن المشروع مازال قائمًا .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا