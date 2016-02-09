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خالد بحاح: سيطرنا على 80% من الأراضى اليمنية والجيش على مشارف صنعاء

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خالد بحاح: سيطرنا على 80% من الأراضى اليمنية والجيش على مشارف صنعاء خالد بحاح: سيطرنا على 80% من الأراضى اليمنية والجيش على مشارف صنعاء
أكد الدكتور خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية اليمنية ورئيس الوزراء، أنه تمت السيطرة على 80% من الأراضى اليمنية، مشيرًا إلى أن الجيش اليمنى أصبح على مشارف صنعاء.

وأضاف نائب رئيس الجمهورية اليمنية، خلال جلسة خاصة بعنوان "تحدى الحكومات فى تحقيق التنمية"، فى القمة العالمية للحكومات المنعقدة فى دبى بالإمارات العربية المتحدة، أنه عندما بدأ التغيير فى اليمن عام 2011 طلبنا الدعم الدولى من الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجى، مضيفًا: الدعم الخليجى كان مهمًا للغاية والتردد كان سيجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه.

وأوضح أن بلاده تعانى من وضع صعب للغاية، ولكننا نعمل على استراتيجية جديدة للخروج من أزمة البلاد، مشيراً إلى وجود رؤية لإعادة الإعمار وإعادة اليمن إلى وضعها الطبيعى.
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