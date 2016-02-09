النيابة بـ"التخابر مع قطر": المتهمون باعوا أسرار مصر مقابل حفنة دولارات

تستمع الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، لمرافعة النيابة العامة.

وقال ممثل النيابة إن الوثائق التى ضبطت لدى المتهمين هى دراسة حول تطوير الهيكل التنظيمى للمصانع الحربية، عرضت على مرسى وقت رئاسته للبلاد، وخريطة بأماكن تمركز القوات متعددة الجنسيات وتقارير المخابرات العامة والمخابرات العسكرية، وتقارير الأمن العام حول التوصيات التى تم وضعها مع الأمانة العامة لوزارة الدفاع بشأن تأمين حدود البلاد ومحاربة الإرهاب فى سيناء، ومقترحات تأمين شبكة اتصالات رئاسة الجمهورية، وخطة مواجهة الأحداث المرتبقة فى 28 يونيو 2013.

وأضاف أن المتهمين لمع حب المال فى عينهم على حساب بيع أسرار مصر للخارج، والمتهم علاء سبلان غادر البلاد ومعه عينة من تلك الأسرار لبيعها لمسئولى قناة الجزيرة، وتوجه للمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بالقناة، واتفقا على بيع مصر فى فيلم وثائقى، وأنهما تقابلا مع ضابط المخابرات القطرية واتفقوا على بيع تلك الأسرار لقطر مقابل مليون و500 ألف دولار وتعيينه بقناة الجزيرة، وأخذ مبلغ 50 ألف دولار كعربون لجريمتهم.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

- بدء محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية التخابر مع قطر

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