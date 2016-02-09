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السيسى: ندعم الجهود المبذولة لإعادة السلام والاستقرار إلى جنوب السودان

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السيسى: ندعم الجهود المبذولة لإعادة السلام والاستقرار إلى جنوب السودان السيسى: ندعم الجهود المبذولة لإعادة السلام والاستقرار إلى جنوب السودان
استقبل الرئيس عبد الفتاح اليوم " رياك مشار"، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان السابق.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن رياك مشار استعرض خلال اللقاء التطورات المتعلقة بتنفيذ اتفاق التسوية السلمية الذي تم توقيعه في أغسطس 2015، مشيداً بالجهود التي تبذلها من أجل تحقيق السلام في جنوب السودان والتوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى طيّ صفحة الماضي والبدء في مرحلة جديدة تُحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجنوب السودان.

وأضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد خلال اللقاء على دعم مصر لكافة الجهود المبذولة لإعادة السلام والاستقرار إلى جمهورية جنوب السودان، مشيراً إلى خصوصية العلاقات التي تربط بين البلدين والروابط المشتركة التي تجمعهما.

كما أكد الرئيس، على أن مصر تدعم جهود الوفاق الوطني وستستمر في بذل مساعيها مع جميع شركاء التسوية السلمية من أجل تشكيل الانتقالية في جنوب السودان.

وأضاف الرئيس أن مصر ستواصل تقديم البرامج التنموية في العديد من المجالات بما يساهم في دفع عملية التنمية في هذا البلد الشقيق.

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مصر 365

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