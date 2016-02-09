مجلس الصحة الإقليمى:المنوفية الأولى فى عدد مراكز علاج فيروس سى

عقد اليوم، الثلاثاء، مجلس الصحة الإقليمى جلسته بديوان عام محافظة المنوفية، بحضور اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة المنوفية ومصطفى بيومى السكرتير المساعد للمحافظة ووكيل وزراة الصحة بالمنوفية، لمناقشة دور قطاع الصحة فى تطوير الخدمة المقدمة للمرضى وعرض الإجراءات الوقائية (الأنفلونزا الموسمية، فيروسc ، b وشلل الأطفال)، والاجراءات الوقائية لسلامة مياه الشرب ووضع صيانة المبانى والأجهزة وبروتوكولات التعاون، التى تم إبرامها بين الجهات المختصة للنهوض بالمنظومة الطبية والإعداد لتطبيق 137 طوارئ، بالإضافة إلى مناقشة علاج فيروس سى والوقوف على الوضع الحالى والرؤية المستقبلية للعلاج .

وأوضح السكرتير العام أن الصحة المجتمعية على رأس أولويات المحافظة حيث تكاتف كافة الجهود سواء بالقطاع الحكومى أو الخاص لرفع العبء عن كاهل المريض وتقديم مستوى جودة عالى بالمستتشفات، وطالب بإصدار دورية ربع سنوية توضح الدور الذى تقوم به الصحة بالمنوفية تشمل الإنجازات والإحصائيات والمعوقات لعرضها على الجهات المسئولة .

وأفاد السكرتير العام المساعد بإن الصحة مؤشر تقدم المجتمعات وهو القطاع المراقب من المواطن قبل المسؤول واتخاذ المهنة كرسالة إنسانية والتخلص من روتين الوظيفة والسعى لقضاء احتياجات المرضى خاصة أن المنظومة بالمنوفية تشهد استقرار إدارى وتنظيمى وتسعى لتحقيق أفضل مستوى عن طريق بذل الجهد واتباع الأصول العليمة السليمة لتحقيق نتائج والأهداف المرغوبة .

كما استعرض نقيب الأطباء المشاكل التى تواجه قطاع الصحة، والذى ينعكس على خدمة المواطنين ووضع اقتراحات لحلها والخروج بنتائج خاصة بالعناية المركزة وتدريب الكادر الطبى وصيانة الأجهزة الطبية والمبانى، والمشاكل التى يتعرض لها الأطباء خاصة فى تأمينهم من الاعتداء عليهم وحماية المنشات وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم .

وأشاد مدير الطب العلاجى بمديرية الصحة ببرنامج 137 الذى يساعد المريض فى البحث عن الأماكن المتوفرة بالعناية المركزة والحضانات واجهزة التنفس الصناعى وأجهزة الكلى الصناعية عن خلال شبكة معلومات متكاملة بين كافة المستشفيات لتسهل الحصول على الخدمة بشكل سريع وفعال ، وأنه جارى حصر المنشئات التى تحتاج إلى تطوير وابرام عقود صيانة للاجهزة الطبية وغير الطبية، وحصر القوة البشرية، وإعادة توزيعها لتعمل بكفائة وضرورة المرور على جميع المستشفيات لرفع تقارير ترصد السلبيات والإيجابيات لتحقيق نتائج أفضل .

كما قام المجلس بالوقوف على الوضع الحالى لعلاج فيرس سى حيث أوضح مدير مستشفى الحميات أنه يتوفر بالمستشفى أحدث جهاز سونار على مستوى الجمهورية ووحدة مناظير متطورة كما أنه يتم التعامل مع المرضى ضمن البروتوكولات المتعارف مؤكدا أنه لا يوجد أى قوائم انتظار لمرضى فيروس سى.

وأوضح مدير عام التأمين الصحى أن المنوفية هى المحافظة الوحيدة التى يوجد بها 9 مراكز لخدمة فيروس سى حيث تم علاج ما يقرب 14 الف حالة ولا يوجد قوائم انتظار واكد ان العقار المصرى على نفس جودة العقار المستورد وذلك بالتجربة التى أشرف عليها اساتذة طب المنوفية، ومعهد الكبد، وأنه باستمرار معدلات علاج فيروس سى على هذا النحو سيتم القضاء عليه خلال عامين .

>وفى سياق متصل حول دور الجمعيات الأهلية فى دعم علاج فيروس سى أشار رئيس جمعية الهلال الأحمر وجمعية معالجة مرض الكبد ان الجمعية قامت بالتعاون مع وزراة الصحة بعلاج عدد كبير من المرضى خاصة الحالات المتأخرة منها والجمعية على استعداد لاستقبال المزيد من المرضى ومعالجتهم.

>كما أكدت نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة العربى لتنمية المجتمع بدور الجمعية الوقائى وعقد الندوات وحملات التوعية وعمل مسح شامل لـ 24 ألف موظف بالمؤسسة وحصر الحلات المصابة وعلاجها.

>وأشاد المجلس بدور الطب الوقائى حيث اوضح مدير عام الطب الوقائى أن هناك عدة محاور تعمل من خلالها المنظومة وذلك بالتوعية والتثقيف بالامراض والتخلص الامن من النفايات الطبية الخطرة وتوفير التطعيمات اللازمة والتى نجحت فى استئصال العديد من الامراض مؤكدا انة لم يتم تسجيل أى حالات لانفلوانزا الطيور او الكورونا بالمحافظة كما اعلن عن تنظيم حملة تطعيم ضد شلل الطفال التى تبدا يوم 21من فبراير حتى 24 من نفس الشهر .

واوضح رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى عن الدور الوقائى الذى تقوم بة من خلال واحلال وتجديد غسيل الشبكات والخزانات وتخصيص خط ساخن لتقى شكاوى المواطنين.

شارك بالاجتماع نقيب الاطباء بالمنوفية وعميد كلية الطب جامعة المنوفية ومدير عام الطب الوقائى بالمديرية ورئيس الادرة المركزية للمستشفيات الجامعية ومدير عام المستشفى التعليمى ومدير عا الطب العلاقى ومدير عام الطب الوقائى ورئيس مجلس ادارة مياة الشرب والصرف الصحى مدير عام التامين الصحى ومدير مستشفى الحميات مدير عام جمعية الهلال الاحمر ونائب رئيس مجلس ادراة مؤسسة العربى ومديرى مستشفيات وزارة الصحة والاسكان بالمحافظة رئيس المجلس القومى للسكان.

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