اجتماع بين محافظ الفيوم ومسئول بيت الزكاة لبحث افتتاح مركز أورام بالمحافظة

التقى المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، الدكتور أحمد طارق أمين مساعد بيت الزكاة والصدقات المصرى، لبحث آليات افتتاح مركز أورام الفيوم، بحضور الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية المشرفة على مركز أورام الفيوم، والمهندس هشام والى عضو مجلس النواب.

جاء ذلك فى إطار التواصل مع الجهات المختلفة، لتوفير الاحتياجات اللازمة للمرضى بشتى المنشآت الصحية، من أجل تقديم الخدمة العلاجية على الوجه الأمثل، ومن خلال التواصل مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ومسئولى بيت الزكاة والصدقات المصرى.

خلال اللقاء أكد محافظ الفيوم حرصه الدائم على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة المرضى منهم بتوفير أيسر الطرق لتقديم الخدمات الصحية المناسبة وتيسير إجراءات تلقى العلاج، حيث أشار المحافظ إلى أن الترتيبات والتجهيزات اللازمة لمركز أورام الفيوم فى مراحلها الأخيرة ليكون جاهزا للافتتاح خلال مارس المقبل، أثناء احتفالات المحافظة بعيدها القومى، مضيفا أن المركز يخدم أبناء محافظة الفيوم، إضافة إلى المحافظات المجاورة، كما أنه جارى استقدام جهاز علاج إشعاعى بمبلغ 20 مليون جنيه تبرعا من مؤسسة 57357.

ومن جهته، أضاف أمين مساعد بيت الزكاة، أنه تم تخصيص مبلغ 3,4 مليون جنيه لاستكمال الأعمال وشراء أجهزة للمركز، مضيفا أن بيت الزكاة يمد يد العون دائما للمنشآت الخدمية.

كما أضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية المشرفة على المعهد، أن إنشاءات المعهد وصلت إلى 16 مليون جنيه حتى الآن فى الأعمال الإنشائية والإدارية، كما تم التعاقد على أجهزة أخرى بمبلغ 3 ملايين جنيه، لافتا إلى أن المعهد يتكلف ما يقارب 30 مليون جنيه وقت افتتاحه، مشيرا إلى أن العمل سيكون عقب الافتتاح مباشرة بالعيادات الخارجية للكشف المبكر عن الأورام، إضافة إلى التحاليل والأشعة، أما عن العلاج الإشعاعى فسوف يتم العمل به فور وصول جهاز العلاج الإشعاعى.