بالصور.. محافظ السويس يتفقد أعمال الرصف بمنطقة النبى موسى والأنصارى

أعطى اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس، تعليماته لمدير عام الطرق والنقل لرصف مدخل سوق الأنصارى، للتسهيل على المواطنين رواد السوق عملية الدخول والخروج بشكل أمن.

والتقى الهياتمى عددا من أهالى المنطقة واستمع لهم عن المشاكل، التى تواجههم وملاحظاتهم حول الصرف الصحى ورصف الطرق والإشغالات.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمنطقة الأنصارى ومتابعة أعمال الرصف بمنطقة النبى موسى والأنصارى.

رافق المحافظ فى الجولة اللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس، ومنى السويفى مدير عام الطرق ومشرفى الطرق بالمديرية وحى السويس.



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